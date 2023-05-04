近期民眾收到「交通逾期罰緩」並且網站連結為「t.ly／mvdis.gov.tw」，當心是詐騙簡訊！高雄市交通局指出，民眾違規被警方舉發後，會依規定寄發交通違規罰單，若不慎逾期未繳，也由交通事件裁決中心寄送裁決書通知，而非簡訊。警方指出，高市目前有7名被害人遭詐，損失共16萬835元，也呼籲民眾多加注意。

隨著報稅季來臨，詐騙集團花招層出不窮。近期不少民眾收到一封「您有一筆交通罰款逾期未到案」簡訊，並附上網址t.ly／mvdis.gov.tw，當民眾不查點進網址時，發現要輸入信用卡卡號繳費，當民眾輸入完後，信用卡內就會被盜刷，匯入集團人頭帳戶。

據警方統計，全台獲報交通罰緩逾期繳費共50多件，高雄占7件，損失共16萬835元。

交通局表示，如民眾有交通違規為警方舉發時，警方會依規定寄發交通違規罰單，縱使民眾有時不慎罰單逾期未繳，交通局-交通事件裁決中心也會以正式公文書(裁決書)通知，並不會以「簡訊」方式，通知民眾繳款。

交通局指出，詐騙簡訊網址為：t.ly／mvdis.gov.tw，點選後連結網頁卻改為｢iyantai.net｣結尾，這並不屬於政府機關網址，交通部公路總局「監理服務網」的正確網址為https://www.mvdis.gov.tw，民眾切勿點選假網址，以免受騙。

民眾如需查詢交通違規相關資訊，除可上網至公路總局「監理服務網」查詢，亦可使用智慧型手機下載「監理服務APP」，透過APP查詢相關交通違規罰鍰（紅單）情形。此外，也可撥打高雄市政府交通局-交通事件裁決中心公務電話(07-3629902＊7)，查證交通違規案件。