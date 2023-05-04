在職場中，有些人會為了達到目的而選擇巴結別人，不過《摘星工廠》運勢專欄指出，射手座、牡羊座、摩羯座很難做出阿諛奉承的事，因為他們討厭虛偽，也不會說出違背良心的話，其中摩羯座比較務實，所以相較於巴結來獲得利益，更喜歡用實力說話。

▍射手座

射手座是個直腸子，率真的個性很難做出阿諛奉承這樣的事，從他們口中說出來的，幾乎都是發自肺腑的大實話，而這些實話有時會讓人尷尬得下不了台。即便如此，射手座還是會不改本色，直言不諱，因為不吐不快！

▍牡羊座

要牡羊座去巴結別人，取悅他人，那真是太為難了。牡羊座討厭虛偽，那怕旁人都在曲意逢迎，就是不願委屈自己說些違心的話！如果有機會發表意見，牡羊座會坦率直言，雖然不見得能讓各人聽得順耳，但對他來說，說實話比較重要，否則會耿耿於懷！

▍摩羯座

摩羯座一向比較務實，而且也討厭虛無縹緲、不踏實。在職場上，相較於用巴結奉承來獲得利益，摩羯座更喜歡用實力說話，如果非要說幾句拍馬屁的話，嘴巴不甜的他們可能還會搞砸，所以認為還是努力做事比較實在。