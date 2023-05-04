曾說病毒「極不可能」從武漢實驗室外洩的世界衛生組織(WHO)首席新冠溯源科學家恩巴雷克(Peter Ben Embarek)，去年經調查後被證實有不當性行為而遭免職。成為WHO啟動一系列針對不當性行為的改革措施以來被解雇的最高級別官員。

據《路透》、《美國之音》報導，WHO發言人普爾(Marcia Poole)說：「經調查和相應的紀律程序，恩巴雷克被證實有不當性行為，已於去年被解雇。」這名曾擔任WHO所組成的的國際代表團團長的身份前往中國調查新冠肺炎的起源而聞名。

發言人說，導致被解雇的案件發生在2015年和2017年，世衛組織於2018年才首次獲知這些案件。發言人未再提供更多有關不當行為指控的細節。

隸屬於聯合國的WHO表示，曾任新冠病毒國溯源調查團團長、丹麥科學家恩巴雷克已於去年遭到免職，他曾領導「一體健康倡議」以研究動物傳人疾病為主。恩巴雷克表示他對騷擾指控提出異議，並已對制裁結果提出上訴。

恩巴雷克說，關於2017年的一起事件「已經以友好的方式解決」。因為在達成解決方案前，他和WHO都受保密協議的規範，因此無法對事件進一步評論。

恩巴雷克發布的信息指出，「我不知道是否還有其他投訴，目前其他投訴引起我的注意。我對騷擾指控提出質疑，且我有信心捍衛自身權利。」

WHO新的《關於防止和處理不當性行為的政策》於2023年3月8日生效。新政策加強法律和問責框架，對不當性行為和漠視不當性行為現象實行零容忍。在WHO啟動一系列針對不當性行為的改革措施以來，恩巴雷克是已知被解雇的最高級別官員。此前曾發生世衛工作人員在剛果民主共和國爆發依波拉疫情期間涉嫌對當地人民進行「性虐待、性剝削」。

恩巴雷克對於新冠病毒起源的說法經常被媒體引用，他是2021年訪問中國的WHO首席代表，負責調查新冠病毒的起源。該團隊得出的結論是：蝙蝠最有可能是最初的宿主，最終導致人類大流行，此一結論登上全球頭條。

恩巴雷克發佈調查結果表示，病毒「極不可能」從武漢實驗室外洩，他並且指出，未來不會就此作進一步調查，儘管許多科學家呼籲繼續進行調查實驗室外洩的可能性。恩巴雷克事後曾表示，調查團在武漢考察時，有中國官員向世WHO調查組施壓，要他們放棄有關病毒從實驗室洩露的假說，不過他堅稱，儘管處在各方政治壓力之下(包括來自中國以外的壓力)，卻從未迫於壓力更改報告內容。