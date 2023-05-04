漢堡商業銀行(HCOB)綜合PMI在四月來到近11個月新高，為54.1，雖然低於初值預估的54.4，但高於三月的53.7。

相同的數據，德國為54.2，法國為52.4，歐元區以外的英國為54.9。

四月的調查結果為連續第四個月高於50榮枯線水準。

涵蓋服務業的PMI在四月觸及近一年新高，至56.2，高於三月的55.0，也高於初值預估的56.6。

漢堡商業銀行首席經濟學家Cyrus de la Rubia表示：「在整個歐元區，服務業都處於強勁狀態；義大利和西班牙是主要的驅動力」。

他補充說，儘管積壓的訂單增速有所放緩，但在PMI數個分項指標當中，所有跡象都顯示，歐元區服務業在未來幾個月將繼續增長。

新商業指數從54.2升至55.4；部分原因是受到出口需求復甦的推動。而需求條件的改變，也鼓勵了服務業以更快的速度招聘員工。

投入成本的增速為自2021年2月以來最弱；綜合的產出價格跌至兩年新低的56.8，此進一步支持了歐洲央行週四小幅升息的根據。

歐元區官方的整體通膨，在近期已有放緩，但是仍遠高於目標水準，歐元區經濟活動仍很活躍，因此仍有進一步升息的空間。