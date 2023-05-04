經濟不好反救供電？首季經濟成長率落負成長，全年陷入「保2」作戰，台電今也調降今夏最高用電預測，從最早4170萬瓩修正至4100萬瓩，少掉70萬瓩，相當可以省下一部中型機組。台電表示會做好機組維護，力拚夜間備轉容量率維持7％。

台電今舉行2023年節電啟動記者會，由台電總經理王耀庭主持，宣布過去一年全國有超過1000萬戶次住宅響應節電，台電發出逾10億元節電獎勵金，全年節電度數達18億度，為近五年新高。

面對外界關切今夏供電，王耀庭也表示，預估今年最高負載會落在7月底，達4100萬瓩，會維持好機組運轉，讓備轉容量率保持7％。

但如此比原先預估來的低，過去用電最高紀錄是去年7月的4074萬瓩，台電原預測今年會成長到4170萬瓩，年增2.4％。但依照王耀庭最新說法，降至4100萬瓩，就大減70萬瓩。

下修原因主要是首季經濟不好，景氣疲軟、出口衰退，各產業用電量普遍都跌。台電統計，前4個月供電量減逾4％，因此調降今年最高用電預估。

不過台電指出，5月天氣已熱起來，由於去年同月天氣較涼、基期低，前3天已較去年成長6％用電。所以5月底、6月初時，公司會再提出新一版的今年最高用電量預測，屆時再看4100萬瓩是否修正。

今天太陽光電發電量達662萬瓩，再創新高，台電認為，前陣子破管的台塑化汽電共生機組都已修復回來，近期白天備轉容量都有10幾趴，供電足夠。