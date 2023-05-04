中央銀行今天公布3月理監事會議事錄摘要，內容顯示，有理事認為央行過去作風太保守，長期低利率環境並非好事，建議未來升息應以1碼為基礎，這番言論也在會議中引起討論。

中央銀行3月23日舉行第1季理監事會議，考量台灣物價上漲壓力仍高，決議升息半碼、利率連5升，重貼現率將升至1.875%，創近8年新高紀錄。

央行今天公布的議事錄摘要，揭露全體理事一致同意升息半碼的關鍵在於打擊通膨預期，且在國外需求疲弱、國內經濟放緩的情況下，升息半碼應屬適當。

不過有央行理事指出，回顧2000年至今，央行的貨幣政策決策模式，升息時似乎比較謹慎，早期經濟成長率高、失業率低的時期，央行持續以半碼的速度調整政策利率，放眼國際，這樣的幅度在各國央行政策利率調整上，並非常態。

這位理事接著說，央行小幅升息的作法可能造成台灣長期低利率，落入流動性陷阱，建議未來一旦國內外經濟開始穩定成長，央行應與國際間央行採取一致做法，也就是以1碼作為貨幣政策利率調整的幅度。

但有理事表達不同看法，直言國際金融環境不確定性越來越高，即便同樣事件，也會因時間不同，而有不同的利率調整幅度。

理事進一步指出，台灣是小型開放經濟體，容易受國際經濟金融情勢影響，而歐美銀行危機事件也凸顯金融穩定性的問題，將衝擊其他相關國家；換言之，未來國際市場的不確定性也將成為央行未來貨幣政策的考量因素。

這位理事強調，利率調整的幅度在不同環境下無法比較，因此，無法用同個標準看待過去與現在的調幅，這是未來需要思考的議題。

另位理事則提醒，實質利率在消費、投資、銀行借貸等活動扮演重要的角色；央行升息半碼雖有助於縮小負利率的幅度，但台灣實質利率已經連續3年為負，宜關注對經濟金融的影響。