美國音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）日前驚傳與英國男星喬歐文（Joe Alwyn）6年情斷，雖未獲得兩人證實，但也引發粉絲瘋猜分手原因。豈料，近期有外媒爆出泰勒絲已準備好公開新戀情，而對象是英國樂團The 1975的主唱馬修希利（Matty Healy）。

今年4月初，泰勒絲與英國男星喬歐文傳出6年情斷的消息，更有網友挖出種種線索，指出兩人的「分手」一事早已有跡可循。而事隔月餘，據外媒《太陽報》報導，泰勒絲早已陷入一段新的感情之中，與現年35歲的前情人馬修希利熱戀中。

據知情人士指出，泰勒絲與馬修希利曾於10年前短暫約會過，「因時間點不是很恰當而火速停止。」且泰勒絲與喬歐文的感情早在2月份就結束了，因此沒有腳踏兩條船的問題。此外，更透露兩人準備在周末的演唱會上公開兩人的戀情，「由於泰勒絲與馬修希利近期都忙於巡迴演出，因此時常視訊或傳訊息聊天，而泰勒絲也迫不及待想再次見到男友。」

對此傳聞，泰勒絲及馬修希利截至目前都並未發表回應，但相關傳聞已在社群上引發網友討論，並登上推特的流行趨勢榜上，不少網友紛紛表示：「兩人在約會嗎」、「感覺很配」。然而，由於兩方皆未對此傳聞回覆，也有不少人半信半疑這些傳聞，表示：「泰勒絲知道她正在和馬修希利、哈利史泰爾斯(Harry Styles)以及費爾南多阿隆索(Fernando Alonso)等人約會嗎？」