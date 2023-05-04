不動產借貸媒合平台imB日前爆出以「假債權、真吸金」方式詐騙25億元，平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）捲款潛逃，案經北檢指揮刑事局偵辦，專案小組3日兵分多路，將曾嫌等8人拘提到案，今(4日)將依詐欺、銀行法等罪嫌移送法辦。國民黨台北市議員徐巧芯揭露，在「雙清文教基金會」官網上有不少曾國緯與綠營人物的合照，包括監察院長陳菊，立法院副院長蔡其昌，總統府秘書長林佳龍等，指他與民進黨關係密切。

徐巧芯今(4日)在臉書發文附網站截圖提到，簡榮宗律師最近關心了一起imB借貸平台捲款涉詐貸25億的案子，不少被害人稱這根本是一場龐氏騙局。廠商以盛竹如合照宣傳，或許為該品牌增加了一些正面的價值，所以受害者不在其數。然而真正的負責人是曾國緯（本名曾耀峯）。他以「假債權、真吸金」詐騙了25億元資金，曾國緯曾召開協調會對外保證負責到底後，又不見蹤跡，imB自救會已達上千人。

徐巧芯指出，仔細從網路上搜尋「曾國緯」的人際關係，可以發現他跟民進黨走得很近。例如，有一家基金會叫做「雙清文教基金會」，現任董事是前公廣集團董事長，政治主張相當綠的陳郁秀。從基金會的官網可以見到，過去曾國緯多次參訪該基金會，並且與大批綠營知名政治人物同行。她PO出網站截圖，包括：陳菊、吳怡農、吳乃德、蔡其昌、林佳龍、陳歐珀、卓冠廷等等。

徐巧芯強調，有趣的是，網站上原本提及「曾國緯」的姓名，如今照片還在，但名字已經被基金會官網下架。是不是很怕被人發現彼此的關係呢？可見得，這名詐貸潛逃者，與民進黨多人過去關係密切。但當如此多的受害者出現時，他們無一願意幫忙出來講話，只想著偷偷消除過往的人脈痕跡，其心可議。還好有簡榮宗律師、黃揚明願意揭露此事，讓更多人注意，避免未來再有人上當受騙。

徐巧芯並補充，該基金會官網已經將曾國緯名字下架。