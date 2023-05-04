東風-26反艦飛彈

解放軍的東風-26反艦飛彈經過測試，據說射程可達2,000英里（近3220公里），有「航母殺手」之稱。

《權威戰士》（Warrior Maven）網指出，東風-26的確構成可靠的威脅，需要嚴肅以對。然而，中方似乎忽略了美國將領重要的評論，還有現代海軍為了因應解放軍「反介入/區域拒止」（A2/AD）戰略所做出的調整。

長久以來，美國海軍將領一直表明，旗下航母會去任何需要投射軍力的地方。但這意味著什麼？就算美國航母打擊群和航空聯隊面對中方「航母殺手」反艦飛彈的威脅，還是會繼續堅定維持作戰效能。

分析指出，包括航母在內，美國許多水面艦都陸續武裝了雷射武器，能以光速焚燬或攔截來襲的威脅。此外，航母通常有武裝「神盾」戰鬥系統（Aegis Combat Systems）和「垂直發射系統」（Vertical Launch System）的驅逐艦和巡洋艦護航，萬一有敵方武器來襲，可以發射如「標準-6型」（SM-6）、「標準-3型」或「標準-2型」快速攔截。

此外，美國航母打擊群還有第二批次改進型海麻雀飛彈（Evolved Sea Sparrow Missile，ESSM）等甲板發射攔截飛彈，以掠海的方式飛行，摧毀來襲的巡弋飛彈。

另一方面，隨著數以百計低軌道（LEO）和中軌道（MEO）衛星形成監視網，以辨識「航母殺手」的機動發射器，並提示能摧毀它們的武器。與海上艦艇防禦息息相關的變數太多，無法驟下斷語，說航母已經過時，或根本「無法」在高威脅區域作戰。

分析指出，對航母防禦來說，多域聯網和無人系統也舉足輕重，得以及早辨識來襲的威脅。而無人機，甚至如F-35或E-2C「鷹眼」（Hawkeye）預警機等，都能傳送威脅數據給艦載射控系統，以發射攔截飛彈。

儘管中方媒體經常引述不同的測試，強調「航母殺手」的威力，但仍有許多還沒解答的問題。例如，這些飛彈的目標標定系統和導引系統究竟有多精確？它們是否聯網，到了能追蹤並擊中移動目標的地步？還有它們能否克服「干擾」？

分析指出，就算防禦力沒那麼強的美國航母，也可以在高威脅環境中成功投射軍力，而答案就在能讓艦載戰機作戰半徑倍增的MQ-25「魟魚」（Stingray）艦載無人加油機。