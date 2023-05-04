温昇豪被燒燙傷病友的正面力量感動。（陽光基金會提供）

温昇豪今（4）日參加陽光基金會活動，他近年擔任製作人為台灣戲劇努力，赴新加坡談跨國合作，近日剛回台，一鬆懈下來竟長針眼，痛得趕緊就醫，目前已看醫生3次，針眼還是很「頑強」還沒消失，他嘆說自己勞碌命，工作時抵抗力都很強，但只要一休息就會生病，「我每次都這樣，上次確診也是工作回台後隔離中獎。」醫生交代要好好休息，但他宣傳滿檔又進新劇組，完全無法休息，「記者會拍照閃光的時候，眼睛都很畏光。」

温昇豪透露都有定期健檢，除了膽固醇過高，身體還算健康，「以前愛吃甜食、麵包，工作壓力大吃這很療癒。」近日台劇再創新高度，温昇豪大讚《人選之人》導演、編劇都非常優秀，一定能夠入圍今年金鐘獎，「我有打電話恭喜君陽，他去年《茶金》沒得最佳導演，這回很有機會。」

他也特地把該劇介紹給新加坡在公務機關上班的朋友，大家只看前2集就既視感滿滿，但他開玩笑說：「我就跟他們說你們新加坡不敢拍這種片。」他正在籌畫的跨國戲劇《診外》年底即將動工，預告將會和海外演員合作，有些場景也會拉到國外拍攝。

這次挺陽光基金會活動，他表示7年前第一次參與適逢八仙塵爆，當時道重建中心探望燒燙傷朋友感到震撼，「復健這條路真的很難捱很難走，他們無數夜晚眼淚都流乾，但面對我們還是有向上的力量。」他認為他們的復健之路需要外界鼓勵和支持，「復健太花錢，健保沒給付，第2個就是需要大量心理諮商，我們能做的不外乎就是捐款。」也呼籲外界與燒燙傷病友相處不要存有異樣眼光。