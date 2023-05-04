濁水溪高灘地是雲林縣農民種瓜、稻米、蔬菜的重要承租地，長年為缺電而困擾。（周麗蘭攝）

雲林縣農民向第四河川局承租濁水溪高灘地種瓜果、稻米、蔬菜，長年為缺電而困擾，雲縣府最近成功協調台電與第四河川局解決無法設置電線桿的問題，未來只要合法承租高灘地都可申請設電線桿。

濁水溪下游流經雲林縣林內鄉、莿桐鄉、西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉，於麥寮鄉出海，長度約20公里，沿岸農民承租堤防內的高灘地種植作物，濁水溪的砂質壤土畔使種出來的西瓜、哈密瓜特別好吃。

縣長張麗善表示，濁水溪高灘地的天然條件很好，美中不足的是缺水、缺電，農民必須自行設法解決，大多自行載著發電機下田，但極端氣候衝擊下，生產環境愈來愈惡劣，農民合法申請承租高灘地，央管河川管理單位第四河川局應設法解決。

雲林縣府最近邀集第四河川局、台電公司研商解套濁水溪高灘地設置電線桿，台電公司表示，只要土地管理單位河川局同意就能設置，否則該公司不能破例。

工務處長汪令堯表示，第四河川局在縣府不斷追蹤詢問下，同意配合河川公地種植植物許可書使用期限內，農民可申請農業灌溉、噴霧、照明等用途施設電桿，解開10幾年無解的難題，下周將於林內鄉、莿桐鄉舉辦說明會。

至於設立電線桿費用，張麗善表示，為幫農民解決種植難題，電線桿的外線由縣府、台電分攤經費，內線由農民自行負擔，台電與四河局五月底還會再討論電線桿設置細節。