高雄市客家兒童合唱團於去年11月創團，由高雄市政府指導，高雄市政府客家事務委員會及財團法人高雄市客家文化事務基金會共同辦理，團員為就讀本市國小2到6年級的學童。4日在大東文化藝術中心演藝廳大廳，舉辦高雄市客家兒童合唱團成軍發表暨招生記者會，一連演唱「搖籃曲（客語）」、「Do Re Mi（英語）」、「快樂囝仔兄（台語）」及「看星河（華語）」等4首歌曲，展現多元語言的團練成果。

高雄市客家兒童合唱團一連演唱「搖籃曲（客語）」、「Do Re Mi（英語）」、「快樂囝仔兄（台語）」及「看星河（華語）」等4首歌曲，展現多元語言的團練成果。(高雄市客家委員會提供)

高雄市長陳其邁表示，高雄市客家兒童合唱團團練半年期間，練唱客語、英語、閩南語、華語等歌曲，孩子們也在透過音樂的沈浸式練唱來學習多種語言。高雄市政府繼全國首創客語沉浸式非營利幼兒園之後，更於六都中創立客家兒童合唱團，皆為市府推動客語全方位友善環境的施政成果。母語是一個民族的生命，一個民族沒有母語就會滅亡，尤其是高雄市是個多語言的城市，有很多的客家鄉親，更是希望大家都可以講自己母親的語言。

市長陳其邁指出，合唱團成立的目的就是透過沉浸式的學習讓母語存續。他笑稱如果合唱團參加六都的比賽一定都是第一，因為這是六都第一個、也是南台灣唯一一個客家兒童合唱團。他也打趣地說今天是來驗收成果的，更開心地表示有家長跟他分享小孩加入合唱團之後連洗澡都在唱客家歌，讓他感覺非常欣慰，也深刻感受到語言向下扎根的重要性。

陳其邁表示，高雄市政府繼全國首創客語沉浸式非營利幼兒園之後，更於六都中創立客家兒童合唱團(高雄市客家委員會提供)

高雄市客家事務委員會楊瑞霞主委提到合唱團的發展願景，除了固定團練，也會視情況參加音樂賽事，以賽代訓，更期望未來可以受邀參與市府大型活動中演出，讓市民朋友感受到合唱團天真純潔的童聲魅力，也跟市民朋友共享這份音樂成果。

楊瑞霞主委期望讓市民朋友感受到合唱團天真純潔的童聲魅力。(高雄市客家委員會提供)

高雄市客家兒童合唱團每次團練，老師會帶領團員進行暖身動作及發音練習，也以此訓練團員上課的專注力及默契。教學內容包括歌唱樂理教學、歌曲賞析及教唱，練唱曲目與課程設計包含客語、外語或其他台灣通行語言，以培養團員不同語言的唱法與韻律感，以期與國際接軌。另外，課堂期間也高度要求團員們的禮儀與學習態度，以期外在行為能夠與內在能力相呼應。

會後團員們與市長自拍(高雄市客家委員會提供)

高雄市客家兒童合唱團自即日起至6月2日開放甄選報名，歡迎就讀高雄市公、私立國小二年級至六年級，熱愛唱歌的學童報名甄選。合唱團招生可洽詢財團法人高雄市客家文化事務基金會，甄選資訊詳見基金會官網：https://reurl.cc/b7bOWd