新北市勞工局今(4)日在真理大學舉辦5月第2場校園就業博覽會，吸引30家廠商參與，提供1856個工作機會，共有281人次參與活動，其中165人次投遞履歷，廠商擬錄用70人次，初媒合率約42％，但相較於昨日在明志科大的校園就博會共吸引高達817人次投遞履歷，真理場次僅約五分之一，勞工局強調未來舉辦時會加強宣傳。

真理大學校長陳奇銘表示，學校正積極推動與校友連結推畢業前的實習，同時推動SDGs，致力於創造ESG環境及社會的永續治理，並培育ESG種子教師。學校的校友遍布企業及各行業別，同學在學期間要扎實的學習，畢業後才能在相關企業發揮所長，而無需懼怕被人工智慧所取代。

勞工局副局長陳淑貞表示，新北對於青年就業十分的重視，並積極推動青年就業三箭方案，提供初次尋職、非典型就業及斜槓青年等，協助不同就業類型的青年，在職場上發光發熱。

她說，學校的優秀校友眾多，同學不用害怕找不到工作，建立好自己的信心，勇敢踏出第一步，鼓勵同學們多看看廠商們要找什麼樣的人才，期望同學畢業即能就業，也預祝廠商都能覓得好人才。

就服處提醒求職者，接下來除了5月的亞東科技大學、台灣藝術大學及宏國德霖科技大學校園徵才，還有一系列的徵才活動，包括23日在集賢市民活動中心大禮堂、25日在永安市民活動中心，以及7日在蘆洲區公所7樓禮堂，歡迎有求職意願的市民朋友密切關注。

不過針對兩校的投遞履歷人次出現落差，新北市就業服務處長林澤州指出，這次與真理大學第一次合辦就業博覽會，而明志科大已經連續舉辦6次以上，所以對方的應屆畢業生會比較熟悉，另外其中明志科大的與會廠商多數是製造業者，而真理大學則是旅宿餐飲等服務業居多，後續再與真理大學攜手舉辦就業博覽會時會加強宣傳。