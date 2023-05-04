新竹市政府推出「我們一起變老三部曲」多元課程，如結合DJ創作歌曲、剪輯短影片以及調酒的課程，讓據點長輩不是只當被照顧者，而有多元互動。市長高虹安4日也親自參與圓夢說書人培訓工作坊，與志工和長輩一起完成並分享生命繪本。

高虹安今也以「當市民的小叮噹」為題作畫，她說上任後，常會有市民朋友和她許願，希望城市可以變得更好，市府團隊就如同小叮噹一樣，接受到大家的願望後，努力幫大家實現，當實現願望時，市民朋友的笑容就是最好的禮物。

市府指出，圓夢說書人培訓工作坊主要為培育據點潛在種子教師，帶著社區長輩透過繪本開啟自我探索生命的圓夢計畫，從3月30日起共計6堂課，目前已完成生的故事、童年我、家庭我、工作我等4堂課。

今課程主題為「現在的我」，透過老師的引導讓志工及長輩坐上時光機啟動星光之旅開啟自我探索的生命故事，並用文字、繪圖、剪貼等方式製作長輩自己的生命故事書，過程中重新找回自我價值讓黃金歲月增加色彩，完成故事書後，也將開啟圓夢之旅。

58歲的志工鄭慧娟分享，她自2018年從玄奘大學社工學程畢業後至今，全心服務長輩，在服務過程中長輩的快樂是給予其最大的動力，也希望透過生命繪本增加服務經歷，更加深入探討長輩的內心。