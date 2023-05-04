傳說中的蛋紙？有男子日前去早餐店買土司夾蛋，他咬了一口發現不對勁，一翻開吐司上層後，竟然發現裡面夾的蛋僅「薄薄的一片」，甚至還有些「透光」，氣得他怒酸「1顆蛋可以做幾片？」，對此，網友一看也傻眼表示「這是蛋液不是整顆蛋吧」，還有網友也酸爆「要看是幾奈米的，台灣技術No.1」、「這是在吃油嗎」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1張早餐店土司夾蛋照片，他抱怨「現在的早餐店蛋變這樣？超薄一片？1顆蛋可以做幾片？」；從照片中可見，原PO將翻開上層吐司，露出內容物「一片蛋」，不僅比吐司還小片，還稍微透出底部白紙的陰影顏色。

男子早餐店買土司夾蛋，翻開一看，裡面的蛋竟「薄薄一片」。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「這是蛋液不是整顆蛋吧」、「傳說中的蛋紙？」、「賣的不是蛋的成本！賣的是好手藝阿」、「這手藝再不學起來，都要失傳了啊」、「要看是幾奈米的，台灣技術No.1」、「真是功夫活」、「這是在吃油嗎」、「也許只是黃黃的而已，沒含蛋，看似蛋的不明食材」、「有厚切當然也有薄片啊」。