財政部國庫署表示，為提供民眾多元便利管道領取普發現金，3月22日開放民眾使用「登記入帳」方式領取普發現金，並陸續於4月10日及4月17日分別開放「ATM領現」及「郵局領現」作業。
財政部國庫署指出，截至5月4日中午12時止，已超過2,070萬人領取，近9成民眾已透過多元管道領取普發現金。
國庫署也再次提醒，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。
詐騙集團滲入普發現金專線？財政部指出，近日有民眾反映接獲自稱1988客服專線，請民眾提供個人資料，國庫署強調，1988客服專線不會主動致電民眾，此為不肖分子冒用1988客服專線名義，意圖騙取民眾個資，請民眾審慎判斷，以維護自身權益。
財政部國庫署表示，為提供民眾多元便利管道領取普發現金，3月22日開放民眾使用「登記入帳」方式領取普發現金，並陸續於4月10日及4月17日分別開放「ATM領現」及「郵局領現」作業。
財政部國庫署指出，截至5月4日中午12時止，已超過2,070萬人領取，近9成民眾已透過多元管道領取普發現金。
國庫署也再次提醒，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。
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