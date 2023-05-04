財政部國庫署表示，為提供民眾多元便利管道領取普發現金，3月22日開放民眾使用「登記入帳」方式領取普發現金，並陸續於4月10日及4月17日分別開放「ATM領現」及「郵局領現」作業。

財政部國庫署指出，截至5月4日中午12時止，已超過2,070萬人領取，近9成民眾已透過多元管道領取普發現金。

國庫署也再次提醒，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。