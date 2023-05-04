受制需求復甦不如預期，加上3月油價急跌，拖累塑化報價低檔震盪，台聚集團第一季本業營運僅台達化處於虧損，但因轉投資業外虧損拖累，首季整體營運僅華夏小賺領先，其餘均陷虧損陰霾。

華夏第一季營運順利擺脫虧損，營收年減28.78％，營業利益3.78億元，淨利2.32億元，EPS0.4元。隨著洲際碼頭即將完工，6座 EDC/VCM 原料儲存槽於四月啟用試運轉，新增容量達7.5萬噸，有助華夏提高對原料庫存的掌握度，今年營運可望持穩轉佳。

亞聚第一季營收年減26.74％，營業利益2,53億元，淨損0.25億元，每股虧損0.04元。台達化第一季營收年減21.22％，營業虧損1.13億元，淨損0.72億元，每股虧損0.18元。

台聚、亞聚LDPE/EVA年產15萬噸。第二季步入HDPE包裝材、LLDPE農膜及帆布需求旺季，加上多家同業安排檢修，HDPE合計年產97萬噸，占亞洲產能2.7％；LLDPE合計年產115萬噸，占亞洲產能4.3％，有助PE後市看漲。

此外，古雷石化30萬噸EVA新產於4月投產，台聚與亞聚也以70比30合資投資EVA銷售公司，法人預期因EVA利差相對穩健，有助古雷石化虧損收斂。