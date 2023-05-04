上洋今年第一季受惠商用洗衣服務營運持穩，空調訂單陸續出貨、安裝，第一季營收6.11億元，年增4.8％，上洋表示，持續擴張海內外市場及強化服務網絡，包括桃園設立新營運據點、泰國、越南進行海外市場拓點，增加投入人員及相關管銷費用，營業費用因此較去年明顯增加，使獲利降低。

上洋推動商用洗衣及相關設備代理銷售業務，除SeSA自助洗衣吧，3月亦推出RIV精緻洗衣新品牌，也積極推進海外市場布局，目前泰國已有約70～80家洗衣店採用上洋代理設備與營運系統，越南自助洗衣店也即將開幕。上洋表示，目前海外進展尚處於發展階段，初期營運成本投入較高，但東南亞市場發展未來性值得期待。

上洋表示，目前全球經濟市況仍存在不確定因素，台灣也有通膨、房市景氣放緩影響，加上天氣尚未明顯轉熱，推遲部分冷氣換新意願，今年電費調漲，加上政府推動家庭住宅、商業雙重汰舊換新節能補助等，剛性需求仍存在，上洋利用淡季時間擴充服務量能，雖短期支出成本上升，但對公司中長期營運仍具信心。