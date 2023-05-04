凱基ESG BBB債15+(00890B)每受益權單位預計配發新臺幣0.455元，依據5月3日的淨值計算，預估年化配息率為5.45%；凱基AAA-AA公司債(00841B)每受益權單位預計配發新臺幣0.310元，預估年化配息率為3.81%；凱基IG精選15+(00840B)每受益權單位預計配發新臺幣0.310元，預估年化配息率3.83%。

觀察全球債券基金在3月下旬歷經兩周短暫淨流出，進入4月前又回復淨流入，截至4月底已呈現連續5周淨流入，其中又以投資級債基金的資金流入最為顯著，累計過去5周已淨流入近200億美元。凱基AAA-AA公司債(00841B)暨凱基IG精選15+(00840B)基金經理人黃鈺民表示，去年債券殖利率大幅攀升，債券價格歷經劇烈修正後，隨著升息循環進入尾聲，在經濟成長放緩預期下，高評級投資級債信用品質穩健，違約風險低，面對景氣下行趨勢，更具備提供穩健債息與價格表現空間的能力，其中又以長天期投資等級債因利率敏感度較高，在利率下行環境中可望繳出較佳報酬。

隨著第一季財報陸續開出，企業獲利下修即將落底，投資級債ETF憑藉穩健債息，以及利率見頂反轉後的資本利得可期，實為市場震盪時期的投資優選，投資人可伺機分批佈局；並搭配債券ETF每季配發債息，打造現金流藍圖。