迎接繽紛夏日，位於台北遠東香格里拉38樓的馬可波羅酒廊每週四以熱帶島嶼為主題，推出「週四熱帶風情夜」，推出10款充滿海島度假風的經典提基（TIKI）特色調酒，現場搭配輕快活潑的夏威夷盧奧（LUAU）風格派對音樂，坐擁台北城市高空夜景，打造輕鬆歡樂又活力四射的海島之夜。當晚凡穿著海洋風或夏威夷風格裝扮到馬可波羅酒廊，還可享免費一個shot杯的薩凱帕蘭姆酒。TIKI系列特調每杯390元外加一成服務費。

馬可波羅酒廊調酒團隊重新演繹10款洋溢熱帶島嶼風情的經典TIKI系列調酒，以蘭姆酒（Rum）為基酒，搭配各式新鮮水果例如鳳梨、椰子、柳橙、香蕉、百香果等，巧思加上多種異國香料與特色裝飾精心調製。TIKI調酒中蘭姆酒是靈魂基酒，因釀造方式不同以及顏色，分為黑、白與金色三種，這次推出的酒款主要以黑白蘭姆酒為基底，再以各種水果的果香酸甜口感帶出特色風味，每款特調不論是用吸睛的摩埃石像造型TIKI馬克杯或是繽紛裝飾呈現，皆讓人彷彿置身南島海灘，感受燦爛陽光、海風輕拂的歡樂假期。

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