英王查爾斯三世將在5月6日舉行加冕大典，正式登基成為日不落帝國的國王。為了慶祝新王加冕，皇家禮炮（ROYAL SALUTE）特別打造「查理三世國王皇家禮炮加冕版」珍稀威士忌作為賀禮，高登麥克菲爾(Gordon & MacPhail)也推出一款於查爾斯三世出生年份1948年釀造的威士忌，向新王致敬。

皇家禮炮的誕生源自英國女王伊麗莎白二世在1953年的加冕典禮，為了歡慶女王登基，皇家禮炮特別以倫敦塔的21響禮炮為名，選用21年陳年威士忌，作為獻予英國女王的賀禮，從此皇家禮炮與英國皇家有了聯結，且成為頂級威士忌的代表作品。

為慶祝查爾斯三世加冕慶典，高登麥克菲爾推出英王加冕紀念版威士忌。(Gordon & MacPhail提供)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

今年為慶祝查爾斯三世加冕，皇家禮炮再度推出查理三世國王皇家禮炮加冕版，由調酒大師Sandy Hyslop精心釀造，混合超過53種稀有麥芽和穀物威士忌，英國皇家藍色的瓶身印有查理三世國王加冕等字樣，即起限量上市。

已有128年歷史的高登麥克菲爾為慶祝英王室加冕慶典，以私人典藏系列格蘭冠酒廠1948年的單一麥芽蘇格蘭威士忌，打造查爾斯三世加冕紀念版，以雪莉桶熟陳長達74年，與查爾斯三世年齡相同，威士忌經歷了傳承四代的開創性長年熟成法，選在2022年12月15日英王洗禮日以單桶原酒裝瓶，藉此向英王致敬。

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