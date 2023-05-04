在澳洲當地飲食不習慣，李岳（右）與篠崎泫不惜花萬元也要吃上一頓麻辣火鍋。（李岳提供）

李岳（左）頻道新單元「李有什麼心岳」，帶著藝人好友篠崎泫遠赴澳洲完成跳傘心願。（李岳提供）

近年來有多重演藝身分的李岳（小岳哥哥），不僅積極轉型成為主持人、直播主、作家、舞蹈教室CEO、直播經紀人等多重斜槓職業外，近期更是身兼Youtuber，開啟頻道新單元「李有什麼心岳」，帶著多位藝人好友遠赴國外完成心願。

最新一期李岳與帶著台日混血女星「篠崎泫」一同遠赴澳洲圓夢，這次兩人除了一同體驗了高空熱氣球，為了完成篠崎泫人生願望清單，李岳還特別帶著仍有手傷的篠崎泫，足足等了五個小時，只為了一圓跳傘夢，李岳透露：「在底下一方面很擔心，一方面餓到要翻天了，但看到篠崎泫圓夢真的很感動！」

另外，李岳也分享，兩人此行也因為飲食不習慣，不惜花了上萬元也要在當地吃上一頓麻辣火鍋，甚至吃膩美式食物的兩人，只要旅遊的沿途中有經過亞洲超市，兩人就會衝進去買泡麵。

這趟為了拍攝飯店開箱影片，李岳也足足換了7間飯店，練就一身能在5分鐘內收拾行李的好功夫，但他也透露，過程中還是有不小心踩雷，住到打掃不乾淨的飯店，印象最深刻的就是飯店杯子裡面驚見果粒殘渣，以及上廁所會漏水等。