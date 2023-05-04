艾成（右）離開至今仍令王瞳（左）、張芸京相當不捨。（圖／神國大樂提供）。（神國大樂提供）

超偶冠軍張芸京將發行「京成兄妹」迷你數位專輯《俠侶》，同名主打歌是她與艾成合作的中國風歌曲，也是2人原先的約定，當時2人希望以「京成兄妹」組合推出EP，並舉辦巡迴演唱，只是艾成去年8月不幸離世，張芸京與王瞳幾經思考，希望可以完成未盡之事，讓艾成的作品面世留念，張芸京特別選在5月5日下午5點這個她與艾成具紀念性的「數字密碼」，公開該曲歌詞版MV，並提前於下午4點開直播，宣傳實體EP和MV募資計畫。

張芸京表示面臨人生最徬徨的時候，在華視錄影時遇到了艾成、王瞳夫妻，「艾成在超偶晚我一屆，但實際年齡長我一歲」；她提及當時自己負債又事業低谷，很是沮喪，萌生退意，當時艾成一句鼓勵：「芸京，妳一定要繼續唱歌！」讓她猶如暮鼓晨鐘，再度燃起歌唱魂，也因此張芸京去到小倆口所屬的教會，張芸京表示艾成夫妻真的很照顧她，「有時我心情鬱卒，即使是過了午夜，一通訊息，他們也會放下手邊事來關心我，一直給我很大的力量」。

提到「京成兄妹」的結成，更帶有一絲傳奇色彩，張芸京表示在艾成夫妻的關懷下，調適好了身心，當時有2家公司向她招手，但一部分又心繫艾成的「神國大樂」，當時艾成文思泉湧寫了很多聖歌，「來教會4年，我們很多音樂合作很契合，艾成寫中國風也是我想做的，前年9月在內地已有啟動，我倆還被暱稱為『京成兄妹』呢」。

「京成兄妹」的結成更帶有一絲傳奇色彩，張芸京表示在艾成夫妻的關懷下，調適好了身心，當時有兩家公司向她招手，條件也都不錯，張芸京因著這鼓勵做了禱告，她在心裡向上帝說話：「如果建議去A公司請讓我看到777，若是B公司請讓我看到888，但如果留在神國大樂，請讓我看到555。」結果當天她練團完留錄音檔，一錄完按停止鍵，手機畫面出現「5分55秒」張芸京形容當下：「心臟像是漏了一拍。」

當時張芸京從汐止坐計程車要去艾成蘆洲家做直播，結果車一到她抬頭看跳表，剛好是555元。這下張芸京內心充滿了勇氣和篤定，上樓就跟艾成、王瞳說這事，大家都覺得非常興奮，張芸京記得艾成聽聞當下說了一句：「真假，上帝這麼急喔！」艾成當晚也譜出曲，只花了10分鐘，但讓張芸京和王瞳不捨的是，不懂當下艾成為何下意識說出「上帝這麼急」這句話，回想起來真的滿妙的，因為上天可能在暗示艾成時間的確不多了。