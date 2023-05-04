泰國籍祁姓女子與祁姓前夫雖然離異，但仍同居，祁女去年因未能準時到醫院接祁男，遭要求下跪，她因此殺死丈夫，遭桃園地院依殺人罪判刑。（賴佑維攝）

泰國籍祁姓女子與祁姓前夫雖然離異，但仍同居，祁女去年因未能準時到醫院接祁男，遭要求下跪，祁男還把口水、飯菜吐到祁女臉上，並動手毆打祁女。祁女因長期被家暴，不堪受辱，拿刀刺死祁男，桃園地院依殺人罪判祁女5年6月。

桃園地院審理，祁女與祁男離婚後，2人還是同居，2022年5月，因祁男家中整修，他們一家暫住汽車旅館。而去年8月13日下午，因祁女未能準時到醫院接祁男出院，2人發生口角。祁男在旅館內命令祁下跪，還把口中飯菜、口水吐在祁女臉上。還痛罵她「臭爛B、機掰、死妓女、臭機掰」，也試圖毆打祁女。

2人14歲大女兒雖要阻擋，但祁男仍打到祁女，祁女因此拿旅館鏡子底部砸向祁男。2人開始扭打，並互相搶奪旅館內的水果刀。祁女搶到水果刀後，將祁男壓制，並大喊「我忍你很久了，我要跟你同歸於盡，要死一起死」，拿水果到刺殺祁男身體多處，導致其死亡，祁女案發後隨即向警方自首。

法院說，祁女因為長年積恨及案發情緒激化對祁男行刺數刀，痛下殺手，手法兇殘，也造成當時在場的未成年子女莫大心理創傷，且祁女把祁男壓倒在地時，可以選擇結束暴力衝突，或者離開案發現場，她卻持刀殺死祁男。但考量自首坦承犯行，祁女並無畏罪或隱瞞之舉，加上祁女長期被祁男家暴，情堪憫恕，依殺人罪判祁女5年6月，可上訴。