台電公司攜手豐原葫蘆墩國小「糖葫蘆兒童劇團」創作能源科普戲劇《重返伊雷翠克山》，4日於台中港區藝術中心盛大演出。（台電公司提供／潘虹恩台中傳真）

台電公司攜手「糖葫蘆兒童劇團」演出《重返伊雷翠克山》，台電公司副總徐造華（左5）、台中發電廠廠長許家豪（左4）等人到場共襄盛舉。（台電公司提供／潘虹恩台中傳真）

台電公司攜手豐原葫蘆墩國小「糖葫蘆兒童劇團」創作能源科普戲劇《重返伊雷翠克山》，4日邀請龍井在地8所小學約800位師生一同觀賞。（台電公司提供／潘虹恩台中傳真）

台電公司4日邀請龍井在地8所小學、共約800位師生觀賞由台中豐原葫蘆墩國小「糖葫蘆兒童劇團」演出的能源科普戲劇《重返伊雷翠克山》，一同體驗以「能源永續」概念為主題的時空穿越劇，期望透過戲劇表演傳達多元能源的觀念，也將電力科普知識在地方扎根。

台電公司自2019年起與「糖葫蘆劇團」合作，連年推出能源主題戲劇活動，今年推出《重返伊雷翠克山》並首度來到台中港區藝術中心演出，此次共邀請龍井在地龍港、龍海、龍泉、龍山、龍津、龍井、龍峰及東海8所國小，共約800位師生同樂，上、下午各演出1場。

台電說明，伊雷翠克為電力英文單字「Electric」的諧音，劇團延續 2019年推出以「能源」為主題的「勇闖伊雷翠克山」，今年以續集想法創作《重返伊雷翠克山》，劇情描述原劇主角如何穿越時空，阻止水、火、風、太陽4大能源精靈在第5元素爭霸戰中造成能源失衡，故事引人入勝且寓意深遠。

由台電公司副總經理徐造華代表出席，台中發電廠、中部施工處與在地民意代表、區長、里長及多所學校校長等前來共襄盛舉。徐造華表示，台電除了穩定供電任務外，近年也由電力本業出發，積極推展能源教育並支持人文藝術，拉近與社會大眾的距離，期盼能將電力科普知識帶入民眾生活，也為培植未來優秀藝術人才盡一份力。

現場孩子們看得相當投入，幾位老師也表示，這場表演的腳本劇情都很符合能源教育的意義，希望回到校園後可以透過導師引導，讓能源教育深化，更加發揮這次戲劇的影響力。