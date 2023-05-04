受總體經濟不佳因素影響，造成全世界景氣低迷及終端消費需求疲弱，導致占比較高汽車板及光電板相關訂單放緩，騰輝-KY第1季合併營收11.7億元，季減3.9%，年減31.9%，不過受惠軍工、航天、少量多樣特殊產品與軟硬板等的高毛利產品，長期以來持續積極終端認證布局及特殊產品開發的努力，已深獲全球各大軍工及航天與特殊應用終端客戶認可，並維持訂單年成長及季成長，貢獻整體毛利率維持高檔，單季合併毛利率31%，稅後純益0.8億元，每股盈餘為1.07元。

騰輝-KY自結4月合併營收4.2億元，累計前4月合併營收15.93億元，年減29.72%。

騰輝-KY表示，新車朝電動化、智慧化發展推動下，車用電子市場展望正向樂觀，市場消費性商品庫存去化，公司除持續擴展在散熱金屬基板上的領先地位，提高車頭燈市場滲透率外，軍工及航天高信賴度聚醯亞胺(PI)基板具高耐熱、低膨脹及耐高濕特性，產品品質在市場上已具有相當競爭力，皆有能力爭取更多訂單，前景展望樂觀。

在新產品方面，騰輝-KY新近研發出耐更高溫、超高導熱的高階產品開始導入更高信賴度的新應用，例如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器功率模組、低軌道衛星應用高頻金屬基板等。騰輝-KY散熱材料具市場領先地位，軍工材料也同時有顯著成長，隨著高性能產品應用將可帶入更多營收貢獻，此外並持續開發各種特殊材料，tec-speed高頻材料在航天雷達的應用、高速/低損耗材料及IC封裝測試等高階產品在終端應用等。