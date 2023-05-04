國泰世華銀表示，聯準會政策聲明中「一些額外緊縮是合適的」口吻調整為「評估額外緊縮是否合適」、並刪除「未來的升息腳步」字眼，暗示本次升息後有望暫停升息。但聯準會主席鮑爾表示，預估通膨回落到2%目標需要時間，在通膨不會快速回落的情境下，不認為今年有降息空間。

國泰世華銀行認為，5月升息1碼後，有望暫停升息，主要考量原因有三：第一，鮑爾先前提出暫停升息的條件之一，升息至實質利率翻正的目標已達成，最新政策利率區間5～5.25%，大幅高於3月PCE 4.2%及核心PCE 4.6%；第二，近兩個月的銀行事件可能造成公司或個人的信用情勢收緊，進而產生類似升息的影響將持續；第三，3月以來公布的經濟數據大致符合預期，預期聯準會政策路徑應與3月點陣圖差異不大。

今年是否有降息空間？國泰世華銀行表示，參考1994年以來四次升息的經驗，升息屆頂後，平均維持政策利率不變達8.5月後才降息。考量目前通膨仍高於前四次暫停升息時的水準，且失業率也是處於歷史低位，意味通膨不易快速回到Fed目標外，也隱含今年降息可能性並不大。但若下半年遇到景氣或通膨快速下滑的情境，則不排除有降息可能。

針對景氣衰退疑慮，國泰世華銀行表示，作為景氣溫度計的長短利差早就在去年倒掛，就連聯準會主席鮑爾認證的「近期遠期殖利率利差(Near-Term Forward Spread)」模型也顯示未來一年衰退的機率高達90%。利率位於高位，景氣無可避免的需要消化貨幣政策的遞延效果，多項指標暗示景氣大方向仍較疲弱。

匯市方面，國泰世華銀行認為，5月有望成為聯準會最後一次升息，然本輪升息循環較落後的歐洲央行仍在升息，意謂著支持美元強勢的歐美利差高位已過，往後預期基本面將支持美元趨貶。

在股市方面，升息屆頂意謂著股市評價面有望逐步修復，但留意聯準會仍持續在縮表，資金面仍不充沛下將限縮評價回升幅度，因此股市拉回布建仍是今年較佳策略，標的選擇上以現金流穩健的大型龍頭股為優先。

債市方面，目前總經面有利公債殖利率偏下趨勢，但信用利差有上升壓力，故布局上仍需以信用品質較佳者為先。而短線市場雖擔憂債務上限風險，但市場震盪中若逢殖利率反彈，都應視為布建債券部位的好時機。