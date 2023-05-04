全台北市每天約23萬高中以下學校學生吃營養午餐，力行國小去年發生誤使2名學童誤喝餿水湯食安事件，卻未能與廠商解約，罰款僅2萬6000元，讓台北市議員汪志冰認為解約門檻過高，更發現過去8年只有3所學校與廠商解約，要求教育局檢討廠商退場機制，教育局回應將於1個月內評估可行性。

根據教育局統計，台北市公私立高中以下學校280校，有提供營養午餐學校佔比87％，約23萬學生每天在校吃營養午餐。其中，147所國小有145所供應，59所國中全數供應，70間高中有32校及4間特教學校提供營養午餐。

若營養午餐出現缺失，根據規定，餐點有塑膠片、菜瓜布、蟲等屬「一般違約記點」，累計50點可終止契約；出現發霉、蟑螂、農藥殘留等狀況，屬「重大衛生缺失」，總數20點可以終止契約。

汪志冰調閱資料發現，2015年至去年為止，提供給國小及國中營養午餐的業者，每年約5至6成曾違規被記點，提供給高中的業者則每年約2成曾違規被記點，顯見業者在各級學校有普遍的違規現象。

她指出，業者不斷違規的情況也相當嚴重，舉例來說，以過去8年營養午餐被記點的前3名廠商論，國小端業者愛欣曾7次上榜，國中端的宏遠則是5次、高中端食安家曾7次入榜。

汪志冰批評，由於終止契約門檻過高，導致累犯業者至今遊走各校供餐，更使得8年來只有敦化、懷生國中及松山國小與廠商終止合約，質疑營養午餐把關機制到底發揮什麼功能？該如何確保學童飲食安全？

汪志冰要求教育局重新檢討「台北市學校中央廚房及桶餐履約規範」訂定的廠商退場機制、要求營養午餐委員會公告滿意度、廠商違規記點情形等報告，並強化駐廠及駐校營養師、校方行政人員責任，也評估營養午餐公辦公營可行性。

教育局長湯志民強調，為學童把關營養午餐品質是教育局的責任，也須與學校共同維護，尤其經常表現不佳的廠商則應列為拒絕往來戶。

教育局副局長陳素慧補充，教育局去年起要求學校公告議員指定公開的資料，近期會再向學校重申辦理，也已要求廠商新進人員每學年須接受8小時衛生講習，上工前則要接受3小時教育訓練。

她指出，教育局將邀集餐盒公會、學校、家長會討論修改履約規範，也討論能否增加家長在各校午餐供應委員會比例，營養午餐公辦公營也一併在1個月內研議，向議員說明可行性。