新北市長侯友宜今到議會接受總質詢，無黨聯盟總召蔡錦賢要他為新北、國家犧牲，侯友宜發表長達10餘分鐘理念，他強調，人生最後階段能為國家與人民做更多事，是他一生信念與永不忘的初衷，未來歲月也不會變，他願為新北做更多事、更大的事，為家奉獻更大的力量，「讓台澎金馬人民好好過平安的日子，是我最大的心願」。

侯友宜說，他和議員們在新北13年，見證新北成長茁壯，過程碰到很多困難與挑戰，點滴在心頭，這些問題後來回過頭反思，如果當年更有遠見、更有效率解決問題，現在新北是不是會完全不一樣。

侯友宜說，新北是台灣的縮影，有城鄉差距、有山、有海，就是台灣人口最多都市呈現的面貌，如何跟民眾站在一起，以民為天、努力做事，是他從政多年來一直最重要的事，很多事確實可以做得更好。

侯友宜也說，新北人均預算六都最低，統籌分配稅與一般性補助也最低，治安警民比最高，很多條件下他們依然全力以赴，過程中他最重視行政效率，淡北道路若早一點核定，不只經費減少，一條救命道路可以挽回多少人。

「尤其防疫期間讓我感觸非常多」侯友宜說，防疫視同作戰，應該上下一條心、不分你我、黨派，是要跟病毒作戰，但那幾年他感受良多，不管是物質分配、行政感受上，中央是否能聽到地方指揮官面臨的問題，跳下來並肩作戰減少災難，這他感受很深。

不管是口罩實名制、快篩陽視同確診、甚至居家照護，他比較難過一件事是入境普篩，他講了那久還去行政院講，都沒有結果，拖了一年後才施行，如果當時聽進去也許狀況不一樣， 平時都是國家太平，但萬一碰到國家有災難「應該要同心吧！」，台灣不分政黨族群同心同力，採取衝突、對立對大家都不好，都是傷害。

侯友宜更舉當年第一次出來選市長，除他離開可讓警界人事流動，很多事務官幹到高階人員是不會出來選舉的，會出來選舉只有一個目標，就是承擔更大責任，他選舉期間也不會惡意攻擊他人，不要創造更多撕裂，選舉不是要選贏，過程最重要。

他希望台灣不要對立衝突，希望台灣和諧團結，就像當年孩子時代，看到台灣人古意、善良、打拚、勤儉，怎麼會知道幾十年後分顏色，台灣沒什麼好分，台灣就是台灣，我們的國家就叫中華民國。

侯友宜說，現階段很清楚，國家面臨台海穩定、兩岸和平、美中關係，沒有國家安全沒有一切， 尤其這幾年大家知道內政問題很嚴重，缺電、缺水、缺蛋，加上國際情勢大家壓力很大，如何讓國家走到人民安心、社會安定、國家安全，是我們要做的事，要做最大努力奉獻犧牲，他最大的價值就是顧好中華民國，顧台灣這塊土地平安順利，做事才有意義

侯友宜說，在人生最後階段， 能為國家做更多事，為人民奉獻更多，是他40多年一生的信念， 他永遠知道當初出來選，報效國家、奉獻給社會、讓人民安全、人民安心 ，是他一輩子不變的職志，未來歲月也不會變，貢獻更大力量讓台灣寶島台澎金馬人民好好過平安的日子，是我最大的心願。

對於蔡錦賢說去當總統就有國際觀了，侯友宜說，如果國家強壯、自己有信心，自立自強，別人會看得起你，朋友就會自己來，當然要主動出擊外交，但相對自己也要做好信心，做好強壯自己的力量，這才是最務實的。