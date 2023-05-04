八德分隊隊員鄭亘辰在上班途中遇見車禍，連忙下車查看傷者並協助急救。（八德消防分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區今天7時許發生一起嚴重交通事故，63歲的涂姓機車騎士因未二段式左轉，遭直行汽車撞上噴飛至人行道，狀況相當危急，一旁剛好有名正在休假的消防隊員，他連忙下車查看並協助急救，忙完後才發現自己身上沾滿血漬，他直呼「幫助有需要的人就是消防員的工作及責任！」。

警方表示，63歲的涂姓騎士由建德路往大溪方向騎乘，在中正二路口未依二段式左轉，與對向32歲駕駛自小客車的謝姓男子發生碰撞，騎士被撞後彈到擋風玻璃上，再噴飛到外側人行道，撞擊力頗大，現場狀況怵目驚心。

八德分隊隊員鄭亘辰剛好遇見這起交通事故，他連忙下車查看倒臥血泊中的涂姓騎士，發現騎士已意識模糊，且後腦杓處不停冒出鮮血，經檢查後發現騎士的頭部有多處撕裂傷、右手變形骨折，他趕緊先將騎士做固定，待救護車抵達後，立即取下急救包，利用紗布幫患者止血及包紮，並跟救護員交接現場狀況，協助將患者移至救護車上，後續交由救護車同仁送往聖保祿醫院救治。

鄭亘辰說，當下看到車禍就立刻下車幫忙，與前來的救護同仁也很有默契地將患者上頸圈還有上長背板，在確保傷者送醫後才離開自己才回到隊上，這時發現自己的衣服和鞋子都沾有血漬，當下只想及時救治患者做好救護處置，沒注意到血噴在自己身上，不論上班或休假能夠在這場車禍中幫助到需要幫助的人，這就是消防員的工作與責任。