聯華食品林口廠強化工廠自衛消防編組應變。（消防提供）

聯華食品彰化廠4月25日清晨發生大火，造成嚴重傷亡意外，桃園市政府消防局第一大隊於今日前往聯華食品公司林口廠訪視，深入瞭解潛在危險因子，並強化工廠自衛消防編組應變。

初步了解，日前聯華食品彰化廠造成傷亡慘重的主因為員工未循自衛編組演練時的避難動線移動；發生火災時，員工躲進只有塑膠擋簾的冷藏區，大量濃煙竄入，造成員工吸入濃煙後死傷，避難方式錯誤。

為了避免類似憾事再度發生，桃園市消防局第一大隊大隊長賴志忠4日率隊至轄內的聯華食品林口廠進行訪視，除了抽查廠內消防安全設備是否能正確作動、加強員工的疏散演練外，更深入檢視廠內各項潛在危險因子，透過面對面座談方式，以消防的專業角度建議，強化員工防災意識及逃生動線規畫，確保火災發生時，能冷靜應對，正確應變。

火災造成傷亡及重大財物損失，多是因為火災時應變方法錯誤，因此，賴志忠同時呼籲，民眾應加強自身安全及避難逃生等防災意識，主動增加消防相關知識之學習。「自己的財產、自己保護」，工廠平時要著重各項消防安全設備之維護，落實辦理每半年自衛消防編組訓練，提升員工火災初期的應變能力，才能有效降低災害發生的損失。