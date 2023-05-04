台灣行人地獄議題引發討論，有網友日前在路上遇到行人準備走斑馬線過馬路時，隨即停下讓對方，對方竟揮手示意要他先騎過去，他真的騎過去後就遭警方開單，事後發文喊冤「大家看到路口有站人，就是停止別動吧！」其他網友說「踩陷阱了」，也有人說不論如何，還是直接揮手讓行人先過。

該網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他當時騎車經過路口時，發現前方斑馬線上有行人準備通過，他當時已停下禮讓對方，「都停下來腳放地上等了」，但對方卻示意要他先騎過去，沒想到他真的先騎過去後，隨即遭前方員警開單，事後發文崩潰直呼「大家看到路口有站人，就是停止別動吧！」

網友日前在路上遇到行人準備過馬路，他隨即停下後，對方竟揮手示意要他先騎過去，他真的騎過去後就遭警方開單。（翻攝自爆廢公社）

其他網友留言「機車比手勢叫路人快過，機車別動比較保險」、「你們在那邊讓來讓去，後面的感到火大，以為是一直綠燈嗎」、「如果兩邊都撐著，一個不走一個不過！就很好玩了」、「我寧願造成後面塞車我也不願急著往前開」、「禮讓行人是應該，但行人也應該配合能走稍快一點吧」、「有些行人被車子逼慣了，還不習慣車子真的會讓吧，其實這種狀況駕駛比個手勢請行人先走就好了」、「行人都站在班馬線上了，本來就是要停！！是行人不敢走，我都直接伸手請他們過」。

先前也有另名騎士過馬路時，遇到一名員警要過馬路，他準備右轉時隨即停下禮讓，員警仍抬起手疑似示意機車可以過，但他最後沒有往前騎，而是等員警過完馬路才行駛，被網友笑說遇到陷阱題，「謝謝警察的教育，台灣人出名了不會禮讓」、「這樣可以順便訓練一下駕駛人的基本觀念」。