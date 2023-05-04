彰化縣政府下鄉辦理13場免費混種犬貓絕育三合一工作，過半數鄉鎮公所未配合執行。（施佩妤提供／孫英哲彰化傳真）

流浪狗遭捕獸夾夾斷腿，讓人看了相當痛心。（施佩妤提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣政府明天起將下鄉辦理13場免費混種犬貓絕育三合一工作，縣議員施佩妤今天在縣議會定期會質詢指出，這項由動物防疫所提供經費給公所辦理的工作，竟有過半數鄉鎮公所不執行，在部分民眾棄養下，地方公所又不執行三合一工作，造成流浪犬貓越來越多，鹿港還有地區因野狗聚集多而形成「永安聯盟」。

彰化縣動防所為全面推動寵物絕育，進行犬貓源頭管理，減少流浪動物產生，今年將下鄉巡迴舉辦13場免費混種犬貓絕育、寵物登記及狂犬病疫苗注射三合一工作，首場將在明天於員林市大明里活動中心展開。

縣議員施佩妤表示，她調出2019年至今年的彰化縣免費混種犬貓三合一工作執行資料，發現動防所雖提供經費，但彰化縣26個鄉鎮市公所中，只有11個鄉鎮公所執行該工作，還有高達15個鄉鎮公所未執行。她建議動防所可採取更積極的手段，也可與愛媽或民間團體配合，以提高三合一工作的成效。

施佩妤說，流浪犬貓的來源不少都是來自民眾棄養，部分民眾飼養觀念不足，以她居住的鹿港鎮永安里為例，因民眾棄養，加上未落實絕育工作，導致野狗數量大增，2、30隻野狗聚集，形成「永安聯盟」，附近還有「夜市聯盟」，野狗聚集數量也很多，且因未絕育，一次就生8、9隻小狗，問題越來越嚴重。

施佩妤質詢中秀出鹿港兒童公園一帶野狗聚集的影片，希望農業處與動防所等單位正視，並應了解、評估該地野狗的攻擊性。

她說，大約在半年前，一位民眾遭「永安聯盟」的野狗咬傷，到現在還在治療中；除了攻擊性的問題，更令人擔心的是，在野狗增多下，她發現民眾使用捕獸夾的狀況也跟著增加，她據報去援救一隻遭捕獸夾夾斷腿的野狗，血淋淋的畫面讓人看了相當心痛。

農業處處長邱奕志指出，鹿港兒童公園等地野狗太多的問題，該處將會鹿港鎮與動物防疫所連繫處理，民眾也可看這些狗的有沒有被剪耳，男左女右，公狗的左耳與母狗的右耳若有被剪，就代表已被結紮，攻擊性也會比較低。

邱奕志表示，絕育就是從源頭管理，該處每年都會行文給各個鄉鎮公所，調查辦理意願，若公所有意願要辦，一定會全力滿足，而三合一工作只是流浪犬貓管理的手段之一，其他方法還包括領養及TNVR流浪狗，其中TNVR去年彰化縣就做了2千2百多隻狗，由動防所主動捕抓、絕育，評估攻擊性。