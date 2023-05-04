南庄蓬萊溪露營區無良員工垃圾亂倒，遭頭份警分局南庄分駐所員警查獲利送法辦。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

南庄蓬萊溪露營區無良員工垃圾亂倒，遭頭份警分局南庄分駐所員警查獲利送法辦。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉是重要的露營場集中區域，日前竟然發生有露營場章姓員工，私下將露營遊客製造出的垃圾50餘袋，偷偷丟棄在南庄蓬萊溪自然生態園區附近的私人土地，蓬萊村長潘志華發現後通報縣府環保局及頭份警分局等單位查辦，警方循線查出章某涉嫌重大，章某坦承每周一次利用深夜偷倒垃圾，警方將章某依廢棄物清理法移送苗栗地檢署偵辦。

頭份警分局南庄分駐所日前接獲蓬萊村長潘志華報案指稱，鄰近南庄蓬萊溪自然生態園區附近的私人土地，遭傾倒大量廢棄物，警方經會同南庄鄉代表王玉魁、村長潘志華、苗栗縣政府環保局等到場會勘後，發現現場遭棄置50餘袋黑色大塑膠袋的生活垃圾，警方隨即著手調查。

經過警方多日密集查訪下，確定蓬萊村1處露營區章姓員工涉有重嫌，警方在蒐證齊全後，前往露營區查訪章姓員工，警方先在露營區內發現有10餘袋等待清運垃圾袋，垃圾袋顏色、樣式及綁法都和先前發現偷倒的垃圾袋相符，警方請章某說明平日清運垃圾的情形時，章嫌神情緊張，支吾其詞，經警方曉以大義下，始向警方坦承犯行。

經查42歲章某是蓬萊村某露營區員工，平日負責園區清潔及垃圾處理，涉嫌從去年底開始，每周1次利用晚上10時許，乘四下無人之際以搬運車載運垃圾至棄置點丟棄。轄區南庄所員警鍥而不捨查訪下，順利查出章某涉案，詢後將全案依廢棄物清理法罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

頭份警分局長林育旺表示，鍾縣長上任後多次強力譴責非法棄置行為，強調苗栗好山好水，任何破壞環境的行為，都是所不容許，並指示苗栗縣警察局及環保相關單位加強取締。對於違法棄置廢棄物影響民眾身體健康、財產、環境土質及水源甚鉅，一直是警方查緝重點工作，絕不容許有不法分子任意傾倒廢棄物，破壞本縣好山好水。

業者與民眾應發揮公德心，勿心存投機或僥倖進行不法行為，若有查獲廢棄物違法棄置行為，將會同環保單位嚴查依法究辦絕不寬貸。藉此呼籲鄉親，若發現疑似非法傾倒廢棄物行為者，請立即撥打110電話，警民合作為全體生活環境共同付出一份心力。