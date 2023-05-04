全台都在推動零接觸交易方式，台中市政府也力推行動支付，讓付費方式更多元，台中市議員陳雅惠等人4日質詢時，要求市府積極輔導商家建置，加速發展台中行動支付環境。經發局表示，目前全市已有2800多家商家設置，傳統市場較難推動，夜市部分則有2個夜市已建置達100％。

市議會4日進行財經業務質詢，市議員陳雅惠、陳俞融、蕭隆澤、謝家宜、張芬郁、陳淑華等人關心市府推廣行動支付倍增成效。陳雅惠表示，市府的目標是打造公有市場電子支付環境，提供消費民眾更便捷、多元的支付服務，但傳統市場消費族群以中老年人居多，不太會用電子支付，希望市府以柔性鼓勵方式輔導裝設，進一步推動行動支付普及使用推廣方案，用雙向回饋方式同步提高市民與店家的使用率及普及率，帶來更多商機。

陳雅惠指出，南區第三市場內攤販不僅與Uber Eats、foodpanda合作採買與外送生鮮雜貨，部分攤商結帳也可使用行動支付如LinePay、街口支付，多重管道貼近新世代偏好方式，希望市府能加速推動公有市場裝設電子支付系統。

經發局長張？源表示，年輕人都喜歡用行動支付，市府前兩年開始推動電子支付，不具強迫性，自由參與，主要從產業的角度來推動，由於店家建置行動支付，須負擔手續費3％，以及業者擔心報稅問題，裹足不前，目前共有2840家。

陳俞融提到，根據國發會指出，國內行動支付普及率已達到6成，將朝向2025年普及率9成的政策目標邁進，但台中市政府推動行動支付竟只有1.5成，對消費者十分不友善，台中市府應積極推廣行動支付，並輔導商家加以建置。

張芬郁說，電子支付需要用智慧手機，傳統市場擺在路邊的臨時攤販和年長的長輩都可能無法跟上，經發局要從這兩區塊去加強研究，弭平差距。

經發局表示，對於較小型攤商、市場採鼓勵方式，手續費由市府吸收，並協助辦理促銷活動等利多。傳統市場1.5成、夜市5到6成，逢甲夜市、蔣公路夜市100％