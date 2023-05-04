針對「0到6歲市府養」政策，新竹市長高虹安昨說明，打算以「實物券」方式發放，不過市議員曾資程認為，若採實物券方式方放，不僅要籌措預算，還要增加印製成本，憂心會衍生更多問題。市府社會處表示，持續研擬因應措施，議員建議也會納入參考。

高虹安昨受訪時表示，針對育兒津貼，市府將推動每人每月加碼1000元政策，正擬研議採實物券方式發放，但仍在與中央溝通中，確定後會再向市民報告。

曾資程指出，高虹安選前喊育兒津貼加碼1000元，選後改擬採實物券發放，但新竹市0-6歲約有3萬6000人，等於每個月有3萬6000張實物券在市面上流通，1年有43萬2000張，擔心實物券會不會成為偽造的目標，若要防偽，恐須找中央印製廠等級的印刷廠印製實物券。

他也指出，市府遲了要籌措4億3200萬的預算補助給家長以外，實物券的印製成本、管理成本、核銷成本，稽查考核成本，這些成本恐怕又是一筆額外龐大的財政負擔，且實物券流通上也有局限性，不像現金，家長可以視個別需求使用。

曾資程也說，加上如果每個月需要定期發放實物券，誰來發放？包括發放人力以及防弊機制等，是否會衍生更多問題，還有待觀察。

對此，市府社會處表示，有關「0-6歲市府養」政策是提供家長及孩童優質且多元的托育服務，並精進各項托育措施，各方面減輕家長的育兒負擔，逐步落實高虹安「老幼共好」政見。

社會處表示，有關育兒津貼加碼因涉及中央規定，市府會審慎評估，目前持續研擬相關因應措施，大方向就是從各方面減輕家長的育兒負擔；針對議員所提實物券的建議事項，也會納入參考。