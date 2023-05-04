2架無人機3日入侵俄羅斯克里姆林宮後爆炸，華府智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）指出，俄羅斯才剛加強防空能力，不太可能發生2架無人機滲透的情形，當晚也正巧捕捉到「壯觀的」爆炸畫面，加上莫斯科的反應相當一致、有條理，等等跡象都指向俄羅斯自己可能是幕後主謀。

戰爭研究所3日發布報告，指出俄羅斯可能布局這起攻擊，試圖讓俄國百姓相信戰爭已經打進家園，以此進一步擴大社會動員。

報告指出有許多跡象顯示是莫斯科自己策劃，第一，俄國官方近期才採取其他措施加強國內的防空能力，因此非常不可能發生2架無人機穿透多層的防空系統，然後在克里姆林宮的上空引爆或被擊落，而且還好好地拍下了「壯觀的照片」。

華府智庫戰爭研究所認為，無人機在克宮上空爆炸的畫面好到太過「壯觀」。

報告指出，經過證實的1月畫面顯示，俄軍在莫斯科附近部署鎧甲（Pantsir）防空系統，進一步增強莫斯科的防空層級。如果防空系統仍無法偵測到無人機、甚至摧毀敵機，而讓敵機有機會攻擊克宮，這對俄羅斯來說將是一大恥辱。

第二，報告認為攻擊發生後不久克宮就有了一致的回應，指控烏克蘭發動攻擊，俄羅斯官方也迅速圍繞這一指控回應，顯示是一起內部預謀犯案。如果並非內部策動，俄羅斯官方的最初反應可能會更缺乏組織，官員們匆忙地試著給出一致論述。

2/ ISW has previously assessed that the #Kremlin is employing an array of measures to frame the war in #Ukraine as existential to #Russia’s domestic audience and to prepare for wider societal mobilization. https://t.co/TLr6LL5vq3 — ISW (@TheStudyofWar) May 4, 2023

■如果俄羅斯自己發動攻擊，目的是什麼？

戰爭研究所指出，這起攻擊事件距離9日俄羅斯重大軍事節日「勝利日」（Victory Day）不到一周，俄羅斯快速且一致的官方論述顯示，莫斯科有意說服俄國民眾這是一起攸關存亡的戰爭，克宮可能以此次攻擊當藉口，取消或是限制9日的慶祝活動。

報告指出，攻擊發生後，親克宮軍事名嘴果然抓住機會要求升級戰事，他們批評克宮讓烏克蘭跨越紅線，呼籲對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）及烏國官員進行復仇，不過坦承攻擊事件讓俄羅斯相當難堪。

報告評論，這些名嘴多反對升級地面行動，呼籲謹慎應對，同時坦承攻擊令人尷尬，顯示這起「假旗」（false flag）行動的目的主要是合理化進一步的動員措施，而不是升級戰事。

報告指出，克宮可能會在烏克蘭反攻前進行更多「假旗」行動，以強化國內對戰爭的支持。