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燦坤的母親節3C選禮人氣TOP榜，第一名為「健康美容悉心顧」，包含吹風機、按摩椅、空氣清淨機、電動牙刷等。第二名是輕鬆家電超助攻，品項有掃地機器人、洗碗機、蒸汽熨斗、微波爐、無線吸塵器。第三名是娛樂3C再升級，包括平板、無線耳機、智慧手錶、電腦螢幕；第四名是大型家電舊換新，包括電冰箱、洗衣機、冷暖空調、大尺寸電視。

燦坤並獨家祭出星宇航空機票及雙人旅遊券，邀請消費者與重要的家人分享好住、好食、好玩的美好時光。全館不限商品消費滿5,000元，抽星宇航空日本仙台來回機票，送媽咪去看日本知名夏季大型祭典2023青森睡魔祭，還能再享金鑛咖啡豆加購價199元優惠。

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