中央銀行4日宣布拍賣第22期特殊號碼鈔券，5月18日起透過台灣銀行網站投標公開拍賣，特殊號碼鈔券包含100元、500元、1,000元券，共計121組或4,395張，底價為面額的2倍，拍賣所有收入扣除成本及面額後，將全數繳庫，累計前21期拍賣總收入9,636萬元，挹注國庫收入6,956萬元。

央行發行局局長鄧延達表示，第22期特殊號碼流通鈔券5月18日上午10時至5月23日上午10時止拍賣，有興趣收藏的民眾，可至台灣銀行網站參與投標。這次拍賣的100元、500元、1,000元券，單組最多張數56張，單組底價最高8.4萬元，採整組方式拍賣，方便民眾一次完整收集。

央行特殊號碼流通鈔券拍賣，每年原則上兩期，即上、下半年各一期，大致上約為5月及10月。鄧延達說明，統計過去21期特殊號碼鈔券拍賣，扣除手續費、台銀拍賣作業成本及面額等必要費用後，全數繳交國庫，其中第21期總收入414萬元、淨收入為217萬元，累計20期總收入9,636萬元，淨收入6,6956萬元。

特殊號碼流通鈔券拍賣的第一期是2012年10月，當時是三開典藏版開始，第二期開始即為特殊號碼流通鈔券，至第12期2018年開始推出「混搭風」，將不同面額的鈔券搭配為一組拍賣，反應相當好，並持續至本次第22期均採這樣的組合。另根據參加拍賣的收藏民眾反應，以100元券最受歡迎，主要因面額較低、市場需求量大、紅色討喜等。

特殊鈔券拍賣是在每一字軌的100萬張中挑選出28張拍賣，央行指出，觀察歷來特殊號碼鈔券拍賣結果來看，基本上仍以「111111」至「999999」這類連號最受歡迎。

央行表示，歷年單張最高得標倍數為153.6倍，為第二期賣出的100元鈔票，以15360元得標；而後來央行以不同面額的鈔券搭配為一組拍賣，歷年單組最高得標倍數則為66.66倍，為第3期曾以59990元得標。