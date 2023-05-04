優廣建設董事長楊東憲一次只推一案，力邀國內知名建築設計師羅耕甫打造的唯一的1戶「隱玉所V」精品豪墅，歷經3年完工，4日正式公開，1戶開價2.02億元，挑戰市場買家接受度的極限，這也是邁彼投資興建的3.10億元豪華別墅之後，台南公開銷售的第二高價建案。

根據實價登錄顯示，台南成交最高價的豪墅，是由億傑投資公司以邁彼投資興建、位於台南北區育德二路的豪華別墅，2022年10月18日以3.10億元成交，該案基地面積334.24坪，建坪742.84坪。

目前的實登排名第二名到第四名，則由桂田建設的「古根漢」囊括，在2019年成交3戶，2戶成交價1.8億元，1戶成交價1.75億元。

不過，如果開價2.02億元、優廣建設4日公開的1戶「隱玉所V」精品豪墅，未來順利成交，則將直竄台南豪華別墅排行榜第二名。

優廣建設董事長楊東憲4日表示，位於台南中西區湖美別墅特區的「隱玉所V」，是優廣創業18年的代表作，「隱玉所V」共有4戶，其中3戶已經售出，2021年預售時，以8,870萬元賣出1戶，2023年農曆新年期間又賣出2戶，分別成交9,250萬元及1.32億元。

剩下的第4幢，地坪136坪，建築面積約270坪，為了打造這1戶「隱玉所Ⅴ」精華戶，特別力邀國內知名建築設計師羅耕甫，親手設計、裝修，包含精裝設計和室內配備，開價2.02億元，他說，這1戶只賣給懂得居住品味生活的企業主。

楊東憲指出，雖然這幢精品豪墅，價格驚人，也受到市場關注，但，「我的建築不僅是精品，還是藝術品」，目前已有14組客戶預約，由於開價高達2.02億元，可說是挑戰市場買家接受度的極限。

也因為產品稀有，買家前來賞屋時，楊東憲會親自接待，說明建築結構及建築規劃細節，待買家理解及認同公司理念及用心後，買家才會獲邀進入豪墅內參觀全貌，楊東憲說，他的產品，只給懂居住品味的層峰人士參觀，因為稀有、所以珍貴，他把它當成精品打造，為蒐藏獨一無二建築藝術的名流仕紳，塑造一幢傳世堡壘。

優廣建設是1972年創立的台灣知名服飾品牌「優佳莉」，在2005年轉型成立的建商，楊東憲表示，秉持過去「優佳莉」經營高品質服飾的工藝，優廣建設以「慢工精鑄」精神，專注每項建築工序的職人工藝，以台南中西區湖美別墅特區為核心，打造一系列精品豪墅建築個案，建築作品從2007年「賞悅」、2009年「隱玉所」、2011年「富玉所」、2014年、2018年、2019年、2023年連續在推出「隱玉所」豪墅系列。

楊東憲強調，優廣建設推案迄今，只有10個建案，「堅持一次只推一案」，平均2年才一個建案，而且堅持只在台南推案，因為「他才能就近全心照顧」，由於建築始於結構，因此，優廣只與甲級營造合作，確保結構安全無虞，每一種不同格局的產品，也與市場專精設計的建築團隊合作，專心做一個建案，更讓優廣能專注於細節，確保每座房子，能以最嚴謹的方式交付給客戶，所以，18年來，優廣建設的建築作品，已逐漸從「建築精品」邁向「建築藝術品」的境界。