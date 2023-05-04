苗栗縣三義鄉龍騰村的魚藤坪斷橋，又稱為「龍騰斷橋」或「糯米橋」，因為天災導致結構受損，苗栗縣府爭取中央經費展開加固工程，但被質疑斷橋裝上鋼製支架，違反美學又突兀，縣府4日再次強調，若不及時補強，未來遇到地震，橋墩可能斷裂倒塌，引發難以估計的後果。

苗栗縣府指出，魚藤坪斷橋自1935年震毀廢棄至2003年指定古蹟後，除日常巡檢外、未曾進行大型修護工程，唯北斷橋因歷經多次地震與颱風等天災，逐漸出現多處肉眼可見的毀損情形，考量該處為人車密集景點，因此所有權人台灣鐵路管理局2016年召集相關單位現勘。

會勘發現1號橋墩拱圈底部與橋墩接續部位有水平裂縫，且平面已有扭轉變形現象，目前僅靠摩擦力抵抗外力作用，另外1、2及3號橋墩上部女兒牆也有明顯水平裂縫、且有向外錯移變形現象，若不及時進行適當補強，未來地震力作用下，裂縫繼續擴大，女兒牆體可能向外滑移掉落。

倘若磚體掉落，掉落方向難以預測，恐造成該處過往人車安全疑慮，也擔憂1號橋墩若因天災或自然損害因素往2號橋墩方向倒塌，將會造成骨牌效應連同3號橋墩一併斷裂，後續清整與修護工作曠日廢時或甚至難以修復，更可能造成長期封路與路基坍塌等後果。

縣府指出，為保全人民人身安全、延長古蹟生命週期、爭取修復時間，2017年6月接受台鐵局委託代辦斷橋修護相關工作，此次加固工程歷經經費調整、書圖討論與審查、文資審議會備查及多次招標失利等過程，最後在2022年9月開工。

本次緊急加固乃為古蹟修復前之過渡措施，主要針對魚藤坪斷橋現況損壞，採取必要緊急應變措施，加固構件與橋墩本體間設置橡膠墊隔離接觸，確保未損及古蹟本體，並符合國際修復原則，期望藉此緊急加固措施保護古蹟現況、確保未來修復設計安全性。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫表示，魚藤坪斷橋所在處並不開闊，且位於三義鄉龍騰村重要聯絡道路旁，當古蹟已出現大範圍的結構問題，若不緊急進行加固工程，在磚塊陸續掉落的情形下，實難保證過往人民性命財產安全。

他說，斷橋本身量體極大、且該處為人潮聚集景點，難以全面防止遊客接近，另依據文化資產保存法第24條，「修復計畫必要時得採用現代科技與工法，以增加其抗震、防災、防潮、防蛀等機能及存續年限。」

因此此次加固工程為必要過渡性設施，且以不傷及古蹟本體之可逆性工法施作，除保全古蹟文化資產價值外，未來若有更完善的修復規畫，或加固方式也可迅速重啟進行相關工程。

另外，緊急加固工程完工後，將另行召集相關單位召開會議，督促所有權人儘速編列預算、並爭取中央主管機關補助，以備進行後續調查及修復作業。