香港名模蔣怡擁有亮麗外型和178公分高挑身材，讓她出道後就受到外界關注，曾來台發展演出多部偶像劇《籃球火》、《泡沫之夏》等，2013年嫁給珠寶設計師翁狄森後，就淡出幕前，偶爾主持節目及客串演出，近日，她在社群平台分享近況，「瘦成皮包骨」讓粉絲都心疼不已。

蔣怡時常在社群分享和烹飪有關的影片，近日她曬出1分鐘學會煮鮑魚義大利飯的影片，身穿無袖洋裝的她，胸前開洞辣洩火辣上圍，不過網友她似乎又瘦了，骨頭清晰可見，「感覺姐姐太瘦了，顯得憔悴」、「以前好漂亮，現在太瘦了」、「稍微有些脂肪會好看些」。

蔣怡近況太瘦引網心疼。（圖／取自蔣怡小紅書）

模特兒出身的蔣怡，曾和吳彥祖合作《新紮師妹2》、《新警察故事》等電影，2005年來台發展，出演過《天使情人》、《籃球火》、《泡沫之夏》等偶像劇，並和明道、羅志祥、言承旭、吳尊、何潤東、黃曉明等男星合作過，堪稱男神收割機。

2013年她和交往超過12年的珠寶商、設計師男友翁狄森結婚，就鮮少出面在幕前，婚後她對做菜產生濃厚興趣，還去上課當廚師，更遠赴倫敦藍帶廚藝學院修讀西餐和甜品，並以第一名優異成績畢業。45歲的她，雖育有一對寶貝兒女，但依舊維持火辣身材，凍齡美貌令人稱羨。