懷疑被檢舉販毒 2男搶老翁500元「精神賠償」被逮

48歲林姓男子，懷疑72歲林姓老翁向警方檢舉他販毒，日前在西昌街夜市巧遇林男，林與陳姓友人隨即上前理論，2人聯手將他痛打一頓，林事後覺得不解氣，還將對方的錢包搶走，將裡面500元當做「精神賠償」，萬華警方循線追查，將搶錢的兩嫌緝捕到案。

被打得傷痕累累的林姓老翁，日前前往警局報案，林的雙側膝蓋、手部、前胸都有擦挫傷，他表示4月29日晚間9時許，他在西昌街遭2人襲擊，最後還被搶走錢包，裡面有500元現金。

萬華警方調閱監視器追查，日前分別在新北市三重區及板橋區，滋事的林、陳兩人緝捕到案，林嫌供稱，被打的林姓男子，之前疑似向警方檢舉他在販毒，害他被警方調查盤問，他為此懷恨在心，當天雙方在西昌街偶遇，他一時激動才會打人。

林嫌聲稱教訓完對方後他因為不解氣，所以拿走他的錢包當做「精神賠償」，沒想到裡面只有500元，警方偵訊後，依搶奪、傷害罪將林法辦。

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