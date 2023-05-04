黃厚銘指出，今年股東會年報有四大資訊要揭露，包括：符合6種情況的公司要揭露個別董監及經理人酬金資訊（652家）、董總為同一人要揭露原因及合理性（552家）、實收資本額100億以上、鋼鐵業及水泥業的上市櫃公司要揭露溫室氣體盤查資訊（522家」、全體上市及6億元以上的上櫃公司要編製英文版股東會年報（869家）。

黃厚銘指出，公司如符合六種情況要揭露董監酬金，包括：「最近3年度財務報告曾虧損，但最近年度已有稅後淨利，且足以彌補累積虧損者，不在此限」、「公司治理評鑑結果屬最後一級距，或最近年度曾遭變更交易方法、停止買賣或終止上市櫃」、「最近年度董事監察人持股成數連續三個月不足」、「最近年度任三個月董事監察人平均設質比率大於50％」、「全體董事監察人酬金占稅後淨利超過2％，且個別董事監察人酬金超過1,500萬元」、「非主管之全時員工薪資平均未達50萬元等6項條件之一者，需強制揭露個別董事及監察人之酬金資訊」，去年符合的共有652家，另外，符合最近三年度財報虧損、公司治理評鑑後20％的有557家。

董總為同一人的公司則有552家。黃厚銘指出，董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施；另如屬上市櫃公司者，亦應依證交所及櫃買中心之規定，於今年底前完成選任獨立董事人數不得少於4人，但董事席次超過15人者，獨立董事人數不得少於5人。

在揭露溫室氣體盤查資訊部分則有522家。黃厚銘指出，實收資本額100億以上、鋼鐵業及水泥業的上市櫃公司依永續發展路徑圖規劃時程應於今年完成個體公司溫室氣體盤查，建議前開公司除可提早於今年的股東會年報揭露相關資訊外，另最遲應於今年6月底公開資訊觀測站及永續報告書中揭露。

另外，今年起全體上市及6億元以上的上櫃公司共869家上市櫃，均應提供英文版股東會年報，以利外資行使股東權益，吸引國際資金持續投入我國資本市場。

黃厚銘指出，若年報不合規定的依證交法第178條規定可處以24萬元至480萬元。