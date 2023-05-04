騰輝第一季營收年減31.9％，季減3.9％，主要受總體經濟不佳因素影響，造成全世界景氣低迷及終端消費需求疲弱，導致占比較高汽車板及光電板相關訂單放緩；然受惠軍工、航天、少量多樣特殊產品與軟硬板等的高毛利產品，維持訂單穩健成長，貢獻整體毛利率維持高檔，並期望能在半導體載板、元宇宙應用及超高頻產品應用上，逐步擴大營收，以維持高毛利的成長模式不墜。

展望未來，新車朝電動化、智慧化發展推動下，車用電子市場展望正向樂觀，市場消費性商品庫存去化，公司除持續擴展在散熱金屬基板上的領先地位，提高車頭燈市場滲透率外，軍工及航天高信賴度聚醯亞胺(PI)基板具高耐熱、低膨脹及耐高濕特性，產品品質在市場上已具有相當競爭力，皆有能力爭取更多訂單，前景展望樂觀。公司仍然秉持技術創新理念，加快特殊材料開發，並採取多元化經營及全球布局策略，穩定紮實的長期營運方針，維持、追求獲利成長的腳步並謹慎控管經營風險。

新近研發出耐更高溫、超高導熱的高階產品開始導入更高信賴度的新應用，例如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器功率模組、低軌道衛星應用高頻金屬基板等。騰輝-KY散熱材料具市場領先地位，軍工材料也同時有顯著成長，隨著高性能產品應用將可帶入更多營收貢獻。除此之外並持續開發各種特殊材料，tec-speed高頻材料在航天雷達的應用、高速/低損耗材料及IC封裝測試等高階產品在終端應用等。