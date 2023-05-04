簡千翔的「米奇爸爸故事屋」相當受歡迎，親自拿著繪本講故事給孩子們聽。（簡千翔提供／楊靜茹南投傳真）

民眾黨南投縣議員簡千翔選前提出政見，若進議會一定會建議縣府將親子需求納入考量，為年輕爸媽們多設想一點，他當選後不忘初衷，除了督促縣府規畫親子設施，自己推出「米奇爸爸故事屋」，6日也將在南投市內轆溪停車場舉行「親子眾樂樂公益小市集」，邀親子同樂增進家庭親密關係，前100名小朋友還可獲得免費爆米花一份。

簡千翔表示，南投市的親子活動與外縣市相較，真的非常少，每逢假日家長都不知道要帶著孩子去哪邊遊玩，特別規畫「親子眾樂樂公益小市集」，6日當天上午8時半至11時半在內轆溪停車場舉行公益小市集，將有大型氣墊城堡、親子手做DIY、二手挖寶市集、流浪狗認養，還有各式各樣的可愛胖卡餐車進駐，希望家長帶孩子一起同樂。

「親子眾樂樂活動提供場地，讓孩子有地方瘋狂蹦跳，家長們也能彼此交流。」簡千翔強調，未來將持續、定期辦理更多類似的親子活動，現場將有表演、市集、親子設施、手作課程等，親子活動地點除了中興新村、南投縣立體育館，也可能前進名間鄉，歡迎更多家庭一起響應。