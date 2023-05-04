迎接黑鮪魚文化觀光季到來，屏縣府推出限定東港小旅行，目前首發團6、7日釋出最後名額，精彩遊程最低下殺4折。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

迎接黑鮪魚文化觀光季到來，屏縣府推出限定東港小旅行，目前首發團6、7日釋出最後名額，精彩遊程最低下殺4折。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

迎接黑鮪魚文化觀光季到來，屏縣府推出限定東港小旅行，目前首發團6、7日釋出最後名額，精彩遊程最低下殺4折。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

迎接黑鮪魚文化觀光季到來，屏縣府推出限定東港小旅行，以2條一日小旅行路線及3種在地體驗帶領遊客來趟深度之旅，該系列活動6日起開團至7月2日止，目前首發團6、7日釋出最後名額，精彩遊程最低下殺4折，撿好康正是時候。

屏縣府指出，黑鮪魚文化觀光季自開辦以來已邁入第23年，成功打造知名的國家品牌節慶活動，因此特別推出活動期間限定東港小旅行，今年分成2條一日小旅行路線和3種在地體驗，包括東港漁人文化慢遊、單車漫遊大鵬灣、港邊海味體驗、海味手作釣蟹趣、黑鮪魚鮮味體驗等。

縣府表示，每條路線與體驗活動都是由在地達人領軍，深入東港、林邊小巷、溼地等地，十分適合喜歡文化行旅及生態遊程的遊客參與，當中6日即將首發出團的「單車漫遊大鵬灣」行程，即由東港單車達人「鐵哥」羅博原領軍，將帶領遊客騎單車進入大鵬灣生態溼地，搭配精彩的解說讓遊客認識大鵬灣的別樣風情，適合全家大小共同參與。

至於7日推出的「東港漁人文化慢遊」，則由在地文史工作者帶隊，帶大家走進有「東港第一街」之稱的東港老街，從建築、商家變化、人文趣事等角度，訴說東港的前塵往事。

此外，還在中午安排品嘗東港道地的海鮮料理，下午再到全台第一座鱈魚香絲觀光工廠「鮮饌道」進行鱈魚香絲DIY，做出屬於自己獨一無二的鱈魚香絲，最後則是進到聲名遠播的華僑市場，採買新鮮漁貨及東港特色伴手禮，將東港的美好推薦出去。

縣府說，今年共有5條路線供遊客挑選，遊客可以從左營高鐵站出發，或是自行到東港集合地點會合，只要用最低4折的優惠價格，就能跟著在地達人走訪不一樣的東港行程，而首發團的6、7日最後名額釋出，敬請把握最後報名時間，請上http://ptcf.kingspread.com.tw/報名。