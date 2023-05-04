美國鷹派升息料告終，台北股匯市齊揚，台股在權王台積電上漲帶動下，大盤指數終場收15,609.03點，上漲55.62點，成交量2,015.99億元，三大法人賣超12.79億元，外資及陸資賣超31.56億元。

匯市方面，隨著美元指數走疲，非美貨幣集體走升，外資主導盤勢，新台幣隨著外資匯入走揚，開盤後一路走升，盤中最高升值逾1角至30.64元，但午盤後外資轉向匯出，新台幣升幅略為收斂，以升8分收場。

根據央行統計，美元指數貶值0.26％，非美貨幣齊反彈，韓元反彈1.16％最強，其次為日圓升值0.83％、新加坡幣升值0.35％、新台幣升值0.26％、歐元及人民幣各升值0.21％。

匯銀主管表示，Fed暗示未來不再升息，市場抓住此訊息，主要非美貨幣其走揚，早盤包括日圓及人民幣升值帶動，外資熱錢回流，新台幣一早走升，加上出口商進場拋匯賣美元，加大新台幣升值幅度，盤中一度升逾1角。

匯銀主管指出，午盤後新台幣升值收斂，主因外資轉為匯出，研判是因為台灣經濟並沒有特別好，導致外資短線上操作仍是保守，加上台美利差仍在，新台幣要真的走強也比較難，預計後續將在30.5元至30.8元區間來回測試。

外匯交易員則認為，美國釋出升息尾聲訊號，台灣6月應不會再次升息，「經濟狀況不佳，央行也沒有升息的條件了」，但由於Fed尚未明確表達何時降息，因此即便美元短線波動，但也不會完全走弱，後續要等Fed態度轉向關注於經濟狀況時，美元才有可能正是反轉，後續預計新台幣將轉趨震盪格局。