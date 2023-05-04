西太銀行周三盤後股價摔落56％，市值僅剩7.5億美元，自今年3月8日矽谷銀行倒閉、爆發地區銀行危機以來，該公司股價已暴跌近90％。

為了安撫市場，該銀行發布聲明，強調自周一摩根大通接手第一共和銀行以來，迄今未出現異常存款外流的情況。

聲明提到，公司與董事會依照正常程序評估策略選項，「最近已與數家潛在夥伴與投資者接洽，討論仍在進行中，正在考慮所有策略選項，讓股東價值最大化」。

對沖基金大戶艾克曼（Bill Ackman）發布推文表示，「金融機構過去數十年來建立的信心，已在這幾日被摧毀，當每個骨牌傾倒，下一個最虛弱的銀行就開始搖搖欲墜。」他並呼籲監管機關投入更全面的存款保障制度以穩定市場。

投資人認為地區銀行危機尚未結束，在2個月內3家業者倒閉後，擔憂下一個地雷即將爆發，畢竟「研究策略選項」是華爾街的求救術語，上一家釋出相同說法的就是第一共和銀行，不久後由摩根大通收購。