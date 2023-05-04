男星黃豪平以主持和脫口秀見長，最近斜槓當作家出書，沒想到出版上市第一天就遇到事故；黃豪平今（4日）到屏東一間學校演講，搭乘計程車途中遭砂石車追撞，他與經紀人都受到小傷但意識清醒，讓他無奈形容自己，「不只是喜劇演員，我還是『倖存者』」。

黃豪平在臉書分享一早到屏東演講前的插曲，他與經紀人搭乘的計程車在路上被後方砂石車劇烈碰撞，車子噴飛半圈甩進隔壁車道，計程車車尾幾乎全毀，場面相當驚悚；所幸他僅右手臂痠痛，意識清醒，但經紀人頭部有受到撞擊，他也目送對方上救護車，他也抵達演講學校完成90分鐘的演說。

黃豪平去演講前遇到嚴重車禍，人奇蹟似沒有外傷。（圖／摘自黃豪平臉書）

講完整起車禍狀況，黃豪平透露經紀人一切均安，但他們都被嚇到了，最令他驚訝的是，「我跟她兩人都奇蹟似的沒有明顯外傷」，自覺受到老天眷顧才活了下來，目前暫無大礙。而黃豪平還用這場意外悄悄宣傳新書《不只是喜劇演員》，有感而發地說，「我現在真的不只是喜劇演員，我還是『倖存者』」。

最後黃豪平也偷偷許願，「拜託都這樣了，新書要給我大賣啊」，底下湧入許多粉絲留言關切，「沒事就好，平安最重要」、「平安是福，新書鐵定大賣」、「好嚴重！老天保佑人沒事，平安平安」；但還有人提醒黃豪平仍要多注意，「最好還是去做檢查確保」。